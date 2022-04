Cenzura? Polsat przebił w tym względzie nawet TVP

Jerzy Kryszak jest absolwentem krakowskiej PWST, ale bardziej niż z teatrem czy srebrnym ekranem publiczność kojarzy go z kabaretem. Od lat 90. skupił się głównie na karierze w telewizji, gdzie współtworzył m.in. satyryczny program "Polskie zoo". Na scenie występuje do dziś, jednak w ostatnich latach zauważa niepokojący trend. Jak wyznał w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim w podcaście Onetu, dziś nagminnie jest pytany przez organizatorów o to, z czego będzie żartował.