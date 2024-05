Jerzy Kryszak nie żartuje z dwóch tematów. Po skeczu z patyczkiem zapadła cisza

Tak, ponoć jej autorem jest Adolf Dymsza. Pewnego razu stał w kulisach i strugał sobie patyczek, wiedząc, że obserwuje go młody teatralny adept. Sytuacja powtarzała się przez kilka dni, za każdym razem, gdy czekali na wejście na scenę. W końcu młody nie wytrzymał - ku uciesze Dymszy, który czekał na tę reakcję. Adept zapytał: "Przepraszam, mistrzu, ale czemu struga pan ten patyczek?". I Dymsza zadowolony w końcu rzuca: "Bo jak dzisiaj umrę, to powiesz: a jeszcze wczoraj stał tu i strugał patyczek". To mnie zawsze rozbawiało, więc postanowiłem to wykorzystać w programie. Większość uczestników była za młoda, by mieć świadomość, że to znana teatralna anegdota. Czekałem tylko, aż ktoś się zainteresuje tym, co robię z tym kijkiem, aż w końcu się udało. Ale odzew był niesamowity. Padła pointa i zobaczyłem tylko ich niewidzące oczy. Nikt się nie zaśmiał! Ludzie-kamienie (śmiech).