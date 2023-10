Jeremy Allen White musi codziennie dmuchać w alkomat. Stawką jest opieka nad dziećmi

Jeremy Allen White to aktor, który zasłynął rolą w "Shameless: Niepokorni", a ostatnio jest kojarzony głównie z głośnym serialem "The Bear". W 2019 r. White ożenił się z aktorką Addison Timlin ("Californication", "Wykolejony"), która jednak po 3,5 roku małżeństwa wniosła papiery rozwodowe. 32-latka dała jasno do zrozumienia, że mąż bardziej niż rodziną zajmował się pracą, a ona czuła się przytłoczona obowiązkami "samotnej" matki.