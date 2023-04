Jennifer Lopez bez makijażu. Niektórzy nie szczędzili krytyki

Niedawno Lopez pochwaliła się nagraniami na Instagramie, na których mogliśmy zobaczyć ją bez makijażu. Nie jest to znowu tak częsty widok u gwiazd takiego formatu, bo nie wszystkie są na tyle odważne, by pokazać się w takim wydaniu. Aktorka zarzeka się, że nigdy nie korzystała z medycyny estetycznej. Jej sposobem na pielęgnację skóry są masaże, delikatne kwasy czy zabiegi z użyciem technologii HIFU, czyli bezinwazyjnej terapii zwiększającej jędrność i napięcie skóry. To ma tłumaczyć jej gładką cerę.