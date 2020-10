Jej mama nie była zwyczajna. Cegielska jakiej nie znaliście

"Pani Emilio wspieranie dzieci niepełnosprawnych jest dla mnie czymś naturalnym, bo jestem dzieckiem osoby niepełnosprawnej i wynika to też z tego, że te mamy, które opiekują się tymi dziećmi=prawdziwe bohaterki nie mają wsparcia od Państwa. Natomiast zmuszanie kobiety do rodzenia martwego dziecka, co może nieść za sobą poważne konsekwencje zdrowotne to zupełnie inna sprawa, bardzo ważna sprawa i na to nie ma we mnie zgody w XXI wieku, kiedy wielu tragediom i traumom w przyszłości z racji rozwoju medycyny moglibyśmy zapobiec" - napisała w odpowiedzi.