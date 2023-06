Jedno słowo wywołało zamieszanie. Klaudia z "Rolnik szuka żony" zaskoczona reakcjami internautów

Niektórzy wciąż nie dowierzają, że Klaudia nazywa się inaczej, więc na dowód rolniczka zamieściła w sieci fragment swojego dowodu osobistego. "Nawiązując do wcześniejszego story, cytując 'przedstawiła się innym imieniem niż te, które ma w dowodzie'. Da fak, skąd wy to bierzecie? Mam duży dystans do siebie, a tym bardziej do tego i takimi aferkami robicie mi dzień, ściskam" - podsumowała.