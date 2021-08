Jarosław Kuźniar reaguje na odpowiedź TVP. "Nie chcę mieć z tym nic wspólnego"

Nie zabrakło też ironicznego komentarza publicznego nadawcy w stosunku do dziennikarza. "Powiązany z tym studiem pan Kuźniar wykorzystał okazję do groteskowego wyznania na swoim TT, że nie będzie twarzą planowanych podcastów. Jest to o tyle zabawne, że Telewizja Polska nawet w najmniejszym stopniu nie była zainteresowana 'twarzą' p. Jarosława Kuźniara jako podcastera. Od czasu przechwalania się przez p. Kuźniara jego wyczynami na terytorium USA i Kanady, jakakolwiek współpraca z nim uwłaczałaby powadze nadawcy publicznego" - dodano.