Jarosław Kulczycki wyleciał z TVP po 21 latach. Czym się dziś zajmuje?

W 2016 r. Telewizja Polska zakończyła z nim współpracę. W rozmowie z "Faktem" Kulczycki wspomina, że jako powód podano "nową koncepcję stacji i zmiany". Dla niego była to jednak czystka.

- Nigdy przy zmianie władzy nie doszło do takiej czystki jak wtedy. To był ewenement – mówił dziennikowi.

Nowe twarze TVP

Wkrótce po tym dołączył do zespołu Nova TV. - To było najfajniejsze miejsce mojej pracy w całej karierze dziennikarskiej, to był wyjątkowy zespół ludzi, którzy wtedy odeszli z Telewizji Polskiej, albo zostali stamtąd zwolnieni – mówił Kulczycki. Niestety przygoda z Nova TV zakończyła się po dwóch latach.