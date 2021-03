Gwiazda "Janosika" zniknęła 40 lat temu. Trzy razy walczyła o życie

- To się działo, kiedy mieszkałam ze swoim mężem numer dwa – Jamesem w Korei Południowej. I całe szczęście, że przeszłam te operacje właśnie tam, bo w USA przyszło by mi za nie zapłacić miliony dolarów – wyznała Lemańska. Trzecim rakiem był czerniak, którego zauważyła na palcu. Myślała, że to grzyb, ale po fachowej diagnozie okazało się, że palec nadawał się do amputacji.