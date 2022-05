Wstydliwe nagranie w sieci. Przypomniano, co Jarosław Jakimowicz robił dla kasy

Jednak nawet wtedy, na pierwszy rzut oka bardziej wyluzowany Jakimowicz, był wyczulony na żarty z orientacji seksualnej. Gdy koleżanka z programu porównała go do gejszy, Jakimowicz słyszał tylko jedno: "gej co?". Koniecznie zobaczcie paradującego w slipkach przed laty dzisiejszego "komentatora" TVP Info. Nic zabawniejszego dziś nie zobaczycie.