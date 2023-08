Jarosław Jakimowicz skomentował aferę dopingową z Robertem Karasiem. Zaskakujące słowa

"Współczuję im i nie rozstrzygam: brał czy nie" - zaczął Jakimowicz. "Nigdy nie fascynowały mnie te wszystkie wytrzymałościowe biegi, zawody. Do tego te rekordy 'znanych' chwalących się, którzy w mediach próbują coś udowadniać światu, że są innymi, niż są. Karasia znam tylko z mediów i podziwiam. Podziwiała i kochała go przed chwilą cała Polska, ale nagłówki teraz to pastwienie się nad Robertem i rodziną. Piszą o UPADKU CZŁOWIEKA. Naród świętych" - ocenił były gwiazdor TVP.