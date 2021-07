Jarosław Jakimowicz ostro o Marku Niedźwieckim: "Wstyd! Żenada!”

"Marek Niedźwiecki wredny manipulant i oszust. Okradałeś mnie od 1982 roku. Od 3 listy słuchałem twoich ustawionych notowań. Artyści ci, którym zniszczyłeś kariery, powinni cię do sądu podać. Środowisko wie również o twoich innych gustach, ciekawe czy to miało również wpływ na to, kogo promujesz? Wstyd! Żenada! Drugie zdjęcie to cytowane maile do swoich współpracowników, które pokazują, w jak obrzydliwy sposób ten obrzydliwy człowiek traktował artystów. A teraz ci z układu zaczną pewnie dalej bronić oszusta. Takie to środowisko. Sam zainteresowany już wycofał pozwy, bo widzi, że z tymi dowodami nie byłoby po nim co zbierać w sądzie, a tak jeszcze paru jełopów oszuka, że to polityka etc." - wyznał gwiazdor TVP.