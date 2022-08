Jarosław Jakimowicz obejrzał konkurencyjny program. "Takiego ogłupiania ludzi to nigdzie indziej nie zobaczysz"

"Takiego ogłupiania ludzi to nigdzie indziej nie zobaczysz jak w TVN. Pani pokazuje, jak ze starej doniczki zrobisz nową i starej konewki bajerancką. Tanio, miło, ekologiczne. Do tego trzeba tylko specjalnej benzyny, spray i jakieś jeszcze inne puszki z chemią. Do tego wychodzi coś tak obrzydliwego, że dwóch sekund bym się nie zastanawiał z wyrzuceniem tego na śmietnik" - napisał na Instagramie.