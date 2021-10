Jarosław Jakimowicz nie może być spokojny. Będzie ciąg dalszy w jego sprawie

Podkreślono, że Jakimowicz potem znowu zmienił zdanie i wykasował internetowy wpis, w którym przyznawał się do wprowadzenia czytelników w błąd. "Gdzie leży prawda, nie wiemy do dzisiaj, bo prokuratura nawet nie przesłuchała Jakimowicza. Teraz będzie musiała to zrobić zobowiązana do czynności przez sąd" – czytamy na końcu wpisu.