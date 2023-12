Jarosław Gugała pracuje w Polsacie od 20 lat. Zapytano go o zmiany

To już pewne. Dorota Gawryluk, która do tej pory kierowała działem informacji i publicystyki, ma objąć w Polsacie stanowisko dyrektorki zarządzającej pionu kanałów tematycznych. W środowisku zgodnie uważa się, że to tylko krótki przystanek przed całkowitym odejściem dziennikarki ze stacji.