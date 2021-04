Janusz Chabior trafił do szpitala. Przeszedł poważną operację

Jak się okazuje, znacznie gorzej wygląda sytuacja zdrowotna Janusza Chabiora. Aktor trafił do szpitala, gdzie został poddany operacji. Co mu dolega? "Super Express" donosi, że chirurg, do którego zgłosił się mąż Wątróbskiej, specjalizuje się w zabiegach żylaków kończyn dolnych, wykonuje też operacje przepuklin pachwinowych i inne zabiegi związane z chorobami naczyniowymi.

Chabior zamieścił na Instagramie zdjęcie, gdzie widzimy go leżącego w szpitalnym łożku. Obok aktora siedzi z kolei lekarz chirurg Maciej Grabień. "Panie doktorze Maćku dziękuję. Dziękuję całej ekipie. To, co się zepsuło naprawione. Wracam do gry" - czytamy.