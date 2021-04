Janusz Chabior i jego żona przechodzą COVID-19. Choroba nie zmieniła w nich jednej rzeczy

Janusz Chabior i Agata Wątróbska wydają się bardzo dobrze dobraną parą. Oni sami nie mają co do tego wątpliwości. Choć dzieli ich aż 18 lat (Chabior ma 58, Wątróbska skończy w maju 40), to jednak różnica wieku nie ma dla nich znaczenia. Poznali się ok. 7 lat temu na planie serialu, gdzie aktorka grała młodą policjantkę, a on jej starszego mentora. Wtedy jednak do niczego jeszcze nie doszło.