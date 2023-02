Jann w "Dzień Dobry TVN": "Czuję się wygranym"

Jan Rozmanowski, który zyskał rozgłos za sprawą udziału w krajowych preselekcjach do konkursu Eurowizji, gościł we wtorkowym wydaniu "Dzień Dobry TVN". Młody artysta, który w niedzielnym finale preselekcji w TVP dał genialny występ, ostatecznie przegrał z Blanką, faworytką jury. Mimo to, jak podkreślił w rozmowie z Agnieszką Szulim i Ewą Drzyzgą, i tak czuje się wygranym, bo to jego w głosowaniu wskazali widzowie.