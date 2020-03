Jan Młynarski rozstaje się z Trójką. "Trzeba być przyzwoitym i solidarnym"

Z radiową Trójką rozstają się kolejni dziennikarze i współpracujący muzycy. Do ich grona dołączył Jan Młynarski. O swojej decyzji poinformował słuchaczy w mediach społecznościowych.

Do ich grona dołączył Jan Młynarski, który na antenie Trójki prowadził we wczesne niedzielne popołudnia audycję "Dancing, salon, ulica". Na swoim profilu na Facebooku zamieścił obszerny wpis, w którym wyjaśnił powody swojej decyzji.

"Kochane Radiosłuchaczki i Radiosłuchacze, Drodzy Państwo. Z wielkim i szczerym żalem podjąłem decyzję o rozstaniu z falami Trójki. Trójka - Program 3 Polskiego Radia. Przez kilkadziesiąt tygodni w niedzielę o godz. 13 mogłem gościć w Państwa życiu dzieląc się moją pasją. Za ten wielki przywilej dziękuję Piotrowi Metzowi, który wprowadził mnie do radia i w radio", zaczął we wpisie. Muzyk wymienił także grupę współpracowników i podziękował za nieocenioną pomoc w tworzeniu audycji. Zwrócił się także oczywiście do słuchaczy.

"Wiem, że wielu moich odbiorców poczuje się opuszczonych ale, przychodzą w życiu chwile gdy po prostu trzeba być przyzwoitym i solidarnym. Jest mi smutno, bo pokochałem radio i pragnąłbym by kwitło wspierane siłą radiowej rodziny, bo uważam ,że radiowcy to rodzina. Nauczyłem się tego z biegiem czasu. Tej rodziny będzie mi brakować. Liczę na to, że zrozumiecie moją decyzję. Do usłyszenia!", podsumował w komunikacie.