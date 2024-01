Trafił do szpitala z objawami zawału. Wiemy, co było przyczyną

Kumpel gwiazdy "Belfastu" Kennetha Branagha to szkocki dziennikarz, który w podcaście BBC "The Good, the Bad and the Unexpected" wyznał, że ​​początkowo myślał, że ​​ich problemy zdrowotne były wynikiem wypicia zbyt dużej ilości drinków poprzedniego wieczoru. Ku ich zaskoczeniu okazało się jednak, że objawy były spowodowane spotkaniem z gąsienicami procesyjnymi, o których wiadomo, że są toksyczne.