Pracował w TVN przez lata. Bez umowy o pracę i opłacenia składek

Jałocha zapewnia, że nie chce wylewać w książce żalów na byłego pracodawcę, choć z drugiej strony nie zamierza też uciekać od trudnych tematów: - To będzie uczciwa i prawdziwa publikacja. (…) Jednak moje rozstanie z TVN i to, co wydarzyło się później zajmie zaledwie jeden rozdział. To nie będzie książka, w której wylewam swoje pretensje. Ma być interesująca dla widzów, którzy widzą efekt końcowy pracy reportera, ale nie mogą zajrzeć za kulisy – powiedział dziennikarz w rozmowie z serwisem Wirtualne Media.