Jakubik wyjawił sekret. Znany dziennikarz udawał polskiego papieża

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

- Przyszedł do niego znajomy i mówi: "Słuchaj, chciałbym zrobić prezent mojej mamie". Gdy Jan Paweł II jeszcze żył, zawsze był transmitowany Anioł Pański. On zawsze wyglądał tak samo i mama nie zauważyła, kiedy synek włożył kasetę wideo z nagranym Aniołem Pańskim. No i powiedzmy pani Zdzisława oglądała to jak zwykle i nagle słyszy: "A na koniec tej naszej homilii chciałem serdecznie pozdrowić i pobłogosławić panią Zdzisławę z ulicy Grójeckiej, która teraz nas ogląda". Jak ona to usłyszała, to się rozpłakała. Synek się do tego nie przyznał, a sąsiedzi i rodzina nigdy nie uwierzyli w to, co pani Zdzisława powtarzała, że osobiście pozdrowił ją papież - wspomina Arkadiusz Jakubik.