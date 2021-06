Jakubiak grzmiał w TVP. Już kiedyś chciał wystawić Niemcom fakturę za Warszawę

- Na litość boską, warszawiacy. Wybraliście prezydenta, który może i myśli w pięciu językach. Może i jest fajny. Ale czy to są na pewno kompetencje do zarządzania miastem? Przecież branie pieniędzy od Niemców - tych, którzy zniszczyli nasze miasto, którzy wymordowali prawie pół miliona naszych mieszkańców Warszawy – to jest potwarz dla tego miasta. To jest coś niegodziwego - mówił Jakubiak.