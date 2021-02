Jakub z "Rolnik szuka żony" rozstał się z partnerką. Chciałby wrócić do programu

Jakub z "Rolnik szuka żony" bardzo chciał się zakochać i wieść szczęśliwe życie u boku tej jedynej. Niestety, długo nie było mu to dane. Przed laty najbardziej przeżył rozstanie z kobietą, która zdradziła go z jego kolegą. Po tej miłosnej porażce znajomi Jakuba zgłosili go do "Rolnik szuka żony". Nie spodziewał się, że zostanie wybrany przez produkcję, ani tego, że w programie odnajdzie wielką miłość. A jednak! Na tyle zauroczył się Anną z Poznania, że postanowił stworzyć z nią związek. Niestety, kilka miesięcy po emisji i ta relacja przeszła do przeszłości.