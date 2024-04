Jakub z "Rolnik szuka żony" ciągle samotny. "Warunki dobre, ja bym się nie wahał"

Dla rolnika z Wielkopolski program TVP to już zamknięty rozdział, co wcale nie oznacza, że stroni od mediów. W czwartek 4 kwietnia pojawił się w studiu RMF FM, gdzie przez prawie pół godziny rozmawiał z Robertem Mazurkiem. I choć dyskusja koncentrowała się przede wszystkim na tematach zwiążanych z protestami rolników, to gospodarz nie mógł sobie darować aluzji do "Rolnik szuka żony".