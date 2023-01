Jakub Skrzywanek odebrał nagrodę w tęczowych barwach. Uderzył w PiS

Dalej krytyczka zwróciła uwagę na to, co polskim twórcom teatralnym udało się osiągnąć w niminionym roku: - W tych ekstremalnych warunkach teatrom nie tylko udawało się tworzyć spektakle, które towarzyszyły widzom w ich zmaganiach osobistych z rzeczywistością, a nawet, tak jak hitowy musical "1989", przejdą do historii, ale także wspomagać na różne sposoby twórców i twórczynie z bombardowanej Ukrainy. W kolejnych latach chciałoby się życzyć twórcom polskiego teatru, ludziom teatru, aby wyzwania, przed którymi staną, były wyłącznie natury artystycznej.