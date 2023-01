Paszporty "Polityki" 2022. Kto otrzymał prestiżowe nagrody?

Zdobycie tej nagrody potrafi dać przepustkę do wyniesienia swojej kariery na wyższy poziom. Przekonała się o tym m.in. Olga Tokarczuk, która zdobyła Paszport "Polityki" w 1996 r., czyli w początkach swojej kariery pisarskiej. - To jest paszport, który jest dowodem na to, że jego laureat przekracza granicę sztuki, bo o to w sztuce chodzi - tłumaczyła ostatnio w programie "Dzień Dobry TVN" Grażyna Torbicka, która wraz z redaktorem naczelnym "Polityki" Jerzym Baczyńskim poprowadzi tegoroczną, 30. już edycję wydarzenia.