Jakub Kosel pochwalił się odważnym zdjęciem. W sieci zawrzało

Na najnowszym zdjęciu, którym Kosel pochwalił się na Instagramie, widać jak pozuje w szlafroku z filiżanką kawy na balustradzie. Daleko w dole ulica, w górze błękitne niebo, a za jego plecami Łuk Triumfalny. Śmiałą fotkę model opatrzył krótkim komentarzem: "First things first" i hasztagami: bonjour, coffee, Paris. Internauci w odpowiedzi zasypali go komentarzami. Nie wszystkim spodobało się ten obrazek.