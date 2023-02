Jakimowicz znowu nie wytrzymał. "Albo coś z tymi dewiantami zrobimy..."

Jarosław Jakimowicz robi wszystko, by zapracować na wizerunek największego wroga środowisk LGBT. Jego aktywność w tym kierunku doprowadziła do medialnego spięcia z biseksualnym synem Krzysztofa Skiby. Z drugiej strony, syn Jakimowicza zapewniał w prasie, że jego ojciec nie jest do końca taki, na jakiego pozuje w mediach.