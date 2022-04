Jarosław Jakimowicz święcie oburzony. Co się stało? TVN pokazał polskie drag queens

Na Instagramie Jakimowicz nie owijał w bawełnę: "TVN, promowanie dewiantów. A jak już namotamy młodym ludziom w głowach i odbierzemy religię, wiarę, tradycję, wychowanie w rodzinie z szacunkiem do polskiej kultury, języka i tradycji to nakręcimy spot telewizyjny, że dajemy pieniądze na oddział psychologii dziecięcej". Co ma jedno z drugim wspólnego? Nie wyjaśnił.