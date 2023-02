Jakimowicz węszy spisek. "Taki prezent od byłej rodzinki"

"Ten zły Antek dostaje nagle informację od pięknej matki swojego dziecka, że może go, jak to się mówi, wziąć w dzień po swoich urodzinach. Hmm. Przypadek czy wnyki? Urodziny jak to urodziny. Zrywa się Antek o 16.30, żeby nie spóźnić się na widzenie, a już pod domem czeka na niego policja. Nie jest pijany i robi mu się narkotesty. Nie ma koksu, mdma etc., ale ma ślady maryśki. Coś strasznego" - pisze Jakimowicz na Instagramie, zaznaczając, że nie wnika, czy stan Królikowskiego wymaga korzystania z leczniczej marihuany.