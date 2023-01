Jakimowicz uderza w TVN i Zandberga. "Przestańcie p..."

"W TVN słyszę tylko jedną narrację. W Polsce jest tragedia. Ludzie umierają z zimna, z głodu, biedne święta i sylwester tylko w domu przy świeczkach i pasztecie. Taki ktoś jak pan Adrian (Zandberg – dop. red.) ma strasznie zawsze dużo do powiedzenia, ale co on innego może?" - zaczął swoją tyradę Jakimowicz na Instagramie.