Jakie seriale ogląda Andrzej Duda? Nie wymienił hitów TVP

8 lipca Andrzej Duda odpowiadał na pytania internautów w popularnym formacie AMA (Ask Me Anything – zapytaj mnie o cokolwiek) w serwisie wykop.pl. Użytkownicy nie oszczędzali prezydenta, pytając np. o przyjaźń z Jackiem Kurskim ("Znamy się, ale przyjaciel to zbyt poważne określenie") czy pracę redakcji "Wiadomości". Duda odpowiedział: "Właściwie telewizji nie oglądam obecnie żadnej". Zdradził jednak, które seriale są dla niego źródłem rozrywki.