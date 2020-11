"Jakie programy oglądaliście"? TVP pyta o stare hity

To już dwudzieste czwarte obchody Światowego Dnia Telewizji. Datę tę ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych w ramach docenienia roli, jaką pełni telewizja, która zwraca uwagę opinii publicznej na istotne kwestie gospodarcze i społeczne. Pełni funkcję informacyjną, choć niestety w niepowołanych rękach może zamienić się także w tubę propagandową . Warto wspomnieć, że tegorocznym obchodom towarzyszy hasło "TV makes a difference" ("Telewizja robi różnicę").

Jak się można spodziewać, internauci szybko zaczęli wymieniać swoich faworytów. "Kabaret starszych panów, Wielka gra, a z prowadzących to pana Suzina", "Kocham Cię, Polsko", "Gwiazdy tańczą na lodzie", "Bitwa na głosy", "Jaka to melodia, Familiada, Koło fortuny, Robert Janowski, Karol Strasburger i Krzysztof Tyniec", "Oj... Dużo wspomnień! Złotopolscy, Śpiewające Fortepiany (mam nadzieję, że wróci ten program) czy Szkoda Gadać z Januszem Rewińskim i Krzysztofem Piaseckim" – to część komentarzy.