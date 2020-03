jaka to melodia?

"Jaka to melodia?". TVP złamała sądowy zakaz emisji odcinków programu

Reżyser teleturnieju Marek Bik zaskarżył swojego byłego pracodawcę o łamanie praw autorskich. Sąd Okręgowy w Warszawie do czasu rozwiązania sprawy zakazał emisji nakręconych przez niego odcinków "Jaka to melodia?". Mimo to TVP pokazała je widzom.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rafał Brzozowski jest prowadzącym programu "Jaka to melodia?". (Materiały prasowe)

Telewizja Polska w ostatnim czasie nie ma dobrej prasy. Zarzuca się jej stronniczość i manipulacje faktami. Sporo kontrowersji wywołuje fakt dofinansowania publicznych mediów kwotą 2 mld zł z budżetu państwa. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Andrzej Duda, który mierzy się z wątpliwościami.

Prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu wciąż przybywa zmartwień. Nowym problemem okazał się show muzyczny "Jaka to melodia?" prowadzony przez Rafała Brzozowskiego, nagrodzonego niedawno Telekamerą w kategorii osobowość telewizyjna. Jak podaje serwis dziennik.pl, reżyser programu Marek Bik wytoczył TVP sprawę sądową o naruszenie praw autorskich. Mężczyzna twierdzi, że nie doszło do przekazania stacji praw autorskich do nagrań.

Zobacz: Kolejne zmiany w "Jaka to melodia?". "Program czeka delikatny lifting"

Spór dotyczy 54 odcinków powstałych w grudniu ub. r. oraz styczniu br. TVP wyemitowało już 48 z nich. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o "zabezpieczeniu roszczenia", polegającym na zakazie emisji pozostałych 6 nagrań. Postanowienie sądu zapadło we wtorek 3 marca. Tego samego dnia na antenie stacji pojawił się jeden z zakazanych odcinków. Następnego dnia sytuacja się powtórzyła.

Biuro prasowe TVP nie wydało oświadczenia w tej sprawie. Według postanowień sądu, złamanie zakazu i każda emisja odcinków nr 4285- 4290 "Jaka to melodia?" będzie kosztować TVP 5 tys. zł na rzecz pozywającego.