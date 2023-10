Jak wygląda życie Diany Rudnik? Gwiazda "Faktów" lubi "dawać sobie w kość"

Diana Rudnik karierę telewizyjną rozpoczęła w 1992 r. Zaczynała jako dziennikarka redakcji opolskiej TVP3 Katowice, później pracowała w TVP3 Łódź. W 2002 r. przeszła do "Informacji" Polsatu. Cztery lata później wróciła do TVP. Z czasem przebiła się do Jedynki, gdzie prowadziła program interwencyjny "Celownik". W latach 2014-2016 współprowadziła "Poranek Info" w TVP Info. Przez kilka miesięcy była także prowadzącą "Wiadomości".