Jak to się robi w Rosji: tak Putin przejął największą niezależną telewizję i zamienił ją w kanał rozrywkowy

2,5 miliona Polek i Polaków chciałoby by mieć wybór, jeśli chodzi o oglądnie TVN. Podpisali się pod apelem o prezydenckie weto do ustawy "lex TVN". Tymczasem prezydent Rosji Władimir Putin niezależną stację NTV przejął już w 2001 roku. Użył do tego sądów, skarbówki i rządowej propagandy, a ostateczny atak przeprowadził… w czasie świąt.