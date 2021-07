Czy Polska idzie putinowską drogą, jeśli chodzi o zdławienie wolnych mediów?

- Te przepisy nakładają odpowiedzialność karną za wspieranie projektów ekstremistycznych. A co to jest organizacja ekstremistyczna? No, wiadomo, Nawalny czy niezależne media. Wspieranie datkami takich organizacji pociąga za sobą odpowiedzialność karną. Rosjanie zaczynają się bać, bo wystarczy wpłacić 100 rubli na niezależne medium i będzie się miało na głowie organy ścigania. Po co ryzykować?