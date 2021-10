Jak to możliwe? Hit Netfliksa w ciągu tygodnia był oglądany przez 2,8 mln dni

Jak podaje Nielsen Media, w krótkiej historii rankingów streamingowych do tej pory tylko 5 tytułów osiągnęło w Stanach próg 3 miliardów minut oglądania w jednym tygodniu: "Ty", "Król tygrysów" (dwukrotnie), "Ozark" (trzykrotnie), "The Umbrella Academy" oraz "The Crown". Wszystkie wymienione tytuły to produkcje pokazywane na Netfliksie, który w Ameryce Północnej ma obecnie 74 mln subskrybentów.