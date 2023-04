Jak się czuje Markowska po rozstaniu? Te słowa tłumaczą wszystko

Markowska wyjątek zrobiła w lutym tego roku, gdy udzieliła długiego wywiadu Magdzie Mołek do programu "W moim stylu". W najnowszej rozmowie z Plejadą przyznała, że teraz interesuje ją wyłącznie przyszłość. - Udzieliłam wywiadu o rozstaniu jednej z najlepszych polskich dziennikarek, ma klasę, nie wypytuje o szczegóły, mówię oczywiście o wywiadzie u Magdy Mołek. Później dużo kobiet do mnie napisało, że się utożsamiają, że życzą mi siły. Na tym zamykam ten temat i nie chcę do tego wracać - powiedziała.