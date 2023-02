Pierwszy raz to powiedziała. Markowska o rozstaniu z Kopczyńskim

Markowska wyznała, że do rozstania doszło rok temu, o czym większość osób nie wiedziała. - Nie chcieliśmy o tym mówić za szybko. Jestem wdzięczna Jackowi, że oboje nie chcieliśmy zrobić z tego szopki, przedstawienia. Dla mnie rozstanie po tylu latach jest tak bolesną rzeczą i tak bardzo ważną, przełomową, że nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby Jacek miał potrzebę chodzenia do mediów i opowiadania o tym, co się stało - powiedziała Markowska, zaznaczając, że choć ona teraz po roku odnosi się do rozstania, to po pierwsze nie ma zamiaru ujawniać szczegółów, a po drugie minął rok i oswoili się z nową sytuacją.