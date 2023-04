Jak nie kamery, to donos ojca. Tak działa rosyjska inwigilacja

Jeden z muzyków, Jurij Szewczyk, lider popularnego rosyjskiego zespołu DDT, na koncercie w Ufie krzyczy do tłumu: "Ojczyzna to nie dupa prezydenta, by ją nieustannie ślinić i całować. Ojczyzna to uboga babuszka sprzedająca na dworcu ziemniaki. To jest ojczyzna". Jak łatwo się domyślić, był to jego ostatni koncert. Teraz musi grać po domach, w mieszkaniach. Musiał też zapłacić karę 50 tysięcy rubli (ok. 3750 złotych). W sumie - jak pokazuje film - za krytykę wojny można w Rosji zapłacić nawet w rublach równowartość 20 tysięcy euro.