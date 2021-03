Stella z "Love Island" kiedyś wyglądała zupełnie inaczej

Stella z "Love Island" przeszła metamorfozę

Okazało się, że podjęła taką decyzję przez to, że niektóre osoby wyśmiewały się z jej wyglądu. - Zdarzyło się, że ktoś sprawił mi przykrość. Zmotywowało mnie to do bycia atrakcyjną - wyznała. - Zaczęło się to już w latach szkolnych. Mówili na mnie "Stella Nutella". Teraz mnie to bawi, ale wtedy było mi smutno - dodała.