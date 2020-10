Jagna Marczułajtis ma niepełnosprawne dziecko. "Niech Kaczyński z nami pomieszka"

- Od początku do końca ciąży miałam wybór i byłam świadoma tego, że przede mną stoi trudne wyzwanie, że być może czeka mnie urodzenie dziecka, które nie będzie do końca zdrowe – mówiła Marczułajtis-Walczak.

- Nie wiem, jak czują się takie matki, które noszą w sobie bardzo ciężko uszkodzone dzieciątko i nie chciałabym być w ich skórze, ale na pewno nikt z polityków nie ma prawa decydować o tym, czy one mają to dziecko urodzić – dodała snowboardzistka startująca w Igrzyskach Olimpijskich.

Posłanka mówiła, że zanim zaczęły się protesty po wyroku TK, zapraszała Jarosława Kaczyńskiego do swojego domu, by zobaczył, jak żyje się z niepełnosprawnym dzieckiem.

- Całą zimę jeździłam z dzieckiem od lekarza do lekarza. Jeżdżąc patrzyłam tylko z jakiego mostu zjechać, albo jak to zrobić żeby się zabić razem z tym dzieckiem, żeby po prostu już nie cierpiał, on i ja… - mówiła zrozpaczona matka.