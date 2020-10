Jola Rutowicz o protestach w Polsce. "Apeluje o szacunek do kościoła"

"Apeluje o szacunek do kościoła!!!!!!! Oglądam BBC World i co widzę? Nie są to z pewnością protesty cywilizowanego społeczeństwa! To wszystko nie dzieje się w obronie kobiet! To jest zwyczajna chuliganeria ! Podejrzewam, że połowa protestujących osób nie ma świadomości po co się tam znajduje. Co to ma być? Urządzanie imprez, tańce i totalne wygłupy, a to wszystko okraszone obrzydliwą nienawiścią! I to jeszcze w okresie panademii? Zupełny brak rozsądku i wyobraźni. Rozumiem mieszane emocje wielu osób w związku z tematyką aborcji, ale jaki poziom reprezentują Ci ludzie? Przecież to zwykła łobuzeria. Kościół stoi na straży moralności i jest przeciwny aborcji. To wiemy wszyscy. Skąd więc taki atak na Kościół i niszczenie obiektów sakralnych? Przerwanie mszy św, rzucanie różańcami. . . Gdzie szacunek do katolików. To przecież strefa sacrum! Apeluję o szacunek do kościoła! Nie wszystkie granice można przekraczać!" - napisała w poście.