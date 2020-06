Jacek Szawioła został pobity. Sprawa trafi do prokuratury

Jacek Szawioła, znany widzom bliżej z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" poinformował obserwujących go w sieci fanów, że został pobity. Złożona z dwóch filmików w sieci relacja, jaką zamieścił w mediach społecznościowych , wywołała prawdziwą burzę.

- Tak wygląda wolność w naszym kraju - mówił w wideo, pokazując internautom zakrwawioną twarz. Na nagraniu widać, że ma zakrwawione też ręce, rozcięte usta i "nos bardziej krzywy niż zwykle". Poinformował w sieci, że sprawę niezwłocznie skierował do odpowiednich organów .

– Jesteśmy na etapie oczekiwania na wyniki obdukcji. Kiedy tylko się pojawią, wyślę zawiadomienie do prokuratury Warszawa-Mokotów – powiedziała w rozmowie z WP adwokat Justyna Sokół, pełnomocniczka poszkodowanego.

Wpis uczestnika popularnego programu wywołał lawinę komentarzy. Część internautów sugerowała, że nagranie było prowokacją, a nie dowodem na pobicie. Justyna Sokół odniosła się także do zamieszczonego przez niego oświadczenia.

– Pan Jacek jest osobą medialną, więc pojawiły się takie głosy. Ale tu o prowokacji nie może być mowy. Do tego zdarzenia doszło, co gorsza, pod drzwiami do jego mieszkania – mówiła.