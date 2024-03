Jacek Rozenek skończył 55 lat. Po udarze stracił wszystko

Rozenek spędził na oddziale intensywnej terapii sześć tygodni. Czuł się "zamknięty we własnym ciele" - miał dobrą orientację, ale nie mógł mówić. - To było potworne - wyznał w jednym z wywiadów aktor, który wtedy nie wiedział, jakie ma szanse na powrót do zdrowia. Ale zdecydował się stanąć do walki.