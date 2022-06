Jacek Rozenek przeszedł udar mózgu. Zdradził wstrząsające szczegóły

Życie Jacka Rozenka wywróciło się do góry nogami w 2019 r. Z powodu udaru trafił do szpitala, a informacja szybko dostała się do mediów. Wiadomo było, że sytuacja jest poważna. O tym jednak, co naprawdę działo się z aktorem, dowiedzieliśmy się dopiero po wielu miesiącach.