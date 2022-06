Jacek Kurski zmienił ramówkę. Wszystko dla Sary James

I o ile wzmianka o występie Sary na imprezie była zasadna, to ponowne przywoływanie wizyty Derulo musiało wypaść co najmniej dziwacznie. Niemniej trzeba przyznać, że młoda wokalistka wiedziała, jak zręcznie wykorzystać to, co zaoferowała jej TVP. Zaliczyła dobry start, teraz może być tylko lepiej. To jest jej czas!