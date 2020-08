Jacek Kurski oficjalnie nie jest p.o. prezesa TVP. Rada Mediów Narodowych wyjaśnia

Jacek Kurski był prezesem TVP od stycznia 2016 r. do marca 2020 r. Potem objął funkcję doradcy zarządu stacji. Prezydent Andrzej Duda przed wyborami prezydenckimi zażądał od szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego odwołania Kurskiego ze stanowiska.

Jeden z członków Rady Mediów Narodowych, Juliusz Braun , podważał tę decyzję, ponieważ nie było wiadomo, kto powierzył obowiązki Jackowi Kurskiemu oraz w jakim trybie. Te zadania należą do RMN, która zebrała się 24 lipca i miała wybrać nowego prezesa Telewizji Polskiej. Zamiast tego, członkowie rady poprosili władze stacji o wyjaśnienie ich komunikatu.

- Komunikat TVP nie jest aktem prawnym. Poprosiłem zarząd telewizji o przysłanie dokumentów wyjaśniających sytuację prawną zarządu. Pan Maciej Łopiński przysłał do Rady rezygnację z pełnienia obowiązków prezesa z dniem 7. sierpnia. Do tego dnia p.o. nadal jest on, nikt nowy nie został powołany - powiedział przewodniczący RMN Krzysztof Czabański w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.